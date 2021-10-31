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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ordusu kurulmasına yönelik soru üzerine “Bu olabilecek bir proje değil, mümkün değil” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ordusu kurulmasına yönelik soru üzerine “Bu olabilecek bir proje değil, mümkün değil” dedi.
Politika 31.10.2021, 20:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ordusu kurulmasına yönelik soru üzerine “Bu olabilecek bir proje değil, mümkün değil” dedi.