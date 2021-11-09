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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfelt’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfelt’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Politika 09.11.2021, 17:53 09.11.2021, 18:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfelt’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.