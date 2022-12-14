Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avaza’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Tahıl Anlaşması ve esir takası ile diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılacağını gördük. S

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avaza’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Tahıl Anlaşması ve esir takası ile diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılacağını gördük. Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile görüşmelerimizi bu yönde sürdürüyoruz. Önce ateşkesi sonra da bölgemizde barışı sağlamayı ümit ediyoruz" dedi.