Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avaza’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "En başından beri savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmayacağı olduğunu ifade ettim" dedi.