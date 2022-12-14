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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avaza’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "En başından beri savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmayacağı olduğunu ifade ettim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avaza’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "En başından beri savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmayacağı olduğunu ifade ettim" dedi.
Politika 14.12.2022, 12:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avaza’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "En başından beri savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmayacağı olduğunu ifade ettim" dedi.