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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Atina’yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız boş mu duracağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Atina’yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız boş mu duracağız” dedi.
Politika 20.01.2023, 15:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Atina’yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız boş mu duracağız” dedi.