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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, "Adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanabileceğini hep söylüyorum. Hedefimiz akan kanın bir an önce durmasıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, "Adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanabileceğini hep söylüyorum. Hedefimiz akan kanın bir an önce durmasıdır" dedi.
Politika 13.10.2022, 08:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, "Adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanabileceğini hep söylüyorum. Hedefimiz akan kanın bir an önce durmasıdır" dedi.