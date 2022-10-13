Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, "Adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanabileceğini hep söylüyorum. Hedefimiz akan kanın bir an önce durmasıdır" dedi.