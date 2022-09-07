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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık kimlikle Türkiye’den Sırbistan’a rahatlıkla seyahat edilebilecek, Sırbistan’dan da Türkiye’ye seyahat edilebilecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık kimlikle Türkiye’den Sırbistan’a rahatlıkla seyahat edilebilecek, Sırbistan’dan da Türkiye’ye seyahat edilebilecek" dedi.
Politika 07.09.2022, 15:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık kimlikle Türkiye’den Sırbistan’a rahatlıkla seyahat edilebilecek, Sırbistan’dan da Türkiye’ye seyahat edilebilecek" dedi.
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|4
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|4
|4
|14. Tuzlaspor
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|4
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|3
|2
|17. Denizlispor
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|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
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|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
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|6
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|4
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|6
|4
|20. Leicester City
|6
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|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
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|7
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|6
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|4
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|4
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|4
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|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
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|1
|19. Getafe
|4
|1
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|0
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