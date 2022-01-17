Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün hala faaliyet alanı bulabilmesi bizi derinden yaralıyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’taki depremin ardından 522 konutun 13 ay da tamamlandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’taki depremin ardından 522 konutun 13 ay da tamamlandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’taki depremin ardından 522 konutun 13 ay da tamamlandığını açıkladı.
Politika 17.01.2022, 19:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’taki depremin ardından 522 konutun 13 ay da tamamlandığını açıkladı.