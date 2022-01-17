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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah’ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz sıkıntı, ulaşamayacağımız hedef kalmaz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah’ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz sıkıntı, ulaşamayacağımız hedef kalmaz” dedi.
Politika 17.01.2022, 21:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah’ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz sıkıntı, ulaşamayacağımız hedef kalmaz” dedi.