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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün hala faaliyet alanı bulabilmesi bizi derinden yaralıyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’taki depremin ardından 522 konutun 13 ay da tamamlandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı ortak basın toplantısında, Arnavutluk’ta meydana gelen depreme değinerek, “Depremde yaşanan acıları yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadan koşandır. Biz de deprem haberi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı ortak basın toplantısında, Arnavutluk’ta meydana gelen depreme değinerek, “Depremde yaşanan acıları yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadan koşandır. Biz de deprem haberini alır almaz harekete geçtik”
Politika 17.01.2022, 19:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı ortak basın toplantısında, Arnavutluk’ta meydana gelen depreme değinerek, “Depremde yaşanan acıları yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadan koşandır. Biz de deprem haberini alır almaz harekete geçtik”