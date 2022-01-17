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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün halen faaliyet alanı bulabilmesi evlatlarını şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır”
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı ortak basın toplantısında, Arnavutluk’ta meydana gelen depreme değinerek, “Depremde yaşanan acıları yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadan koşandır. Biz d
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı ortak basın toplantısında, Arnavutluk’ta meydana gelen depreme değinerek, “Depremde yaşanan acıları yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadan koşandır. Biz de deprem haberini alır almaz harekete geçtik”
Politika 17.01.2022, 19:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı ortak basın toplantısında, Arnavutluk’ta meydana gelen depreme değinerek, “Depremde yaşanan acıları yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadan koşandır. Biz de deprem haberini alır almaz harekete geçtik”