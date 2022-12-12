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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: “(EYT) Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince kamuoyuna açıklanacaktır”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Antalya’daki sel felaketi sonrası devletimiz tüm kurumlarıyla çalışıyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Antalya’daki sel felaketi sonrası devletimiz tüm kurumlarıyla çalışıyor."
Politika 12.12.2022, 19:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Antalya’daki sel felaketi sonrası devletimiz tüm kurumlarıyla çalışıyor."