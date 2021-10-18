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CHP Sözcüsü Öztrak: “Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Meclisinde yaptığı konuşmada, "Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Meclisinde yaptığı konuşmada, "Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz" dedi.
Politika 18.10.2021, 16:55 18.10.2021, 17:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Meclisinde yaptığı konuşmada, "Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz" dedi.