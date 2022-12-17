Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Anayasanın 138’inci maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum bunu. Mahkemelerin her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz p

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Anayasanın 138’inci maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum bunu. Mahkemelerin her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı olmuştur. Ama bu kimseye hakimlere hakaret etme mahkeme kararını tanımama hakkını vermez.”