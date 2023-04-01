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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Amacımız 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Amacımız 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.”

Politika 01.04.2023, 18:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Amacımız 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Amacımız 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.”

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