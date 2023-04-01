Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bir tarafta bölücülerin yürü Kemal’i var, öte tarafta gel Muharrem bulunuyor, beri taraftakini saymaya gerek bile yok. Tabi bir de ömrünün son 40 yılını belediye başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye adamı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın, masaya oturdun. Kandil’den selam geliyor beraber yürürüz diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksin.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezene tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Biz eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri diyerek bu yolda yürüdük.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Amacımız 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Amacımız 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.”
Politika 01.04.2023, 18:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Amacımız 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.”