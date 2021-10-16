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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler) “İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükumet dön

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler) “İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükumet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu” dedi.

Politika 16.10.2021, 15:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler) “İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükumet dön

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Almanya ile ilişkiler) “İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükumet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu” dedi.

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