Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye rozet taktı. Çelebi, "Allah utandırmasın cumhurbaşkanım siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz bağımsızlığıyla tehdit edildi. Bu millete cellat olan FETÖ zombi örgütüne karşı yanınızdayım" dedi.