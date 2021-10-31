Son Dakika
Osmaniye’de Funda Arar ile Turgay Başyayla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
Politika 31.10.2021, 21:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.