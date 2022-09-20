Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında ABD’de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.