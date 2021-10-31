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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye değinerek, “Yeni F-16’lar verilmesi konusunda Biden’ı olumlu gördüm” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye değinerek, “Yeni F-16’lar verilmesi konusunda Biden’ı olumlu gördüm” dedi.
Politika 31.10.2021, 20:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye değinerek, “Yeni F-16’lar verilmesi konusunda Biden’ı olumlu gördüm” dedi.