Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, Madrid’deki NATO Zirvesinde Erdoğan’ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.