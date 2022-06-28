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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, Madrid’deki NATO Zirvesinde Erdoğan’ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, Madrid’deki NATO Zirvesinde Erdoğan’ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

Politika 28.06.2022, 12:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, Madrid’deki NATO Zirvesinde Erdoğan’ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, Madrid’deki NATO Zirvesinde Erdoğan’ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

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