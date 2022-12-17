Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “7 yıl önce çukur eylemleri ile Mardin’in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin’e bu yıkımı yaşatanların derdi asla sizler değilsiniz. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem Kürt’üz dediler hem Kürt kardeşlerimi vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “7 yıl önce çukur eylemleri ile Mardin’in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin’e bu yıkımı yaşatanların derdi asla sizler değilsiniz. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem Kürt’üz dediler hem Kürt kardeşlerimi vurdular, çukurlara gömdüler. Bütün mabetlere varıncaya kadar yıktılar.”