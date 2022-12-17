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Eskişehir’de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in, olay sonrası kaçan babaannesi Cihangir K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “7 yıl önce çukur eylemleri ile Mardin’in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin’e bu yıkımı yaşatanların derdi asla sizler değilsiniz. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem Kürt’üz dediler hem Kürt kardeşlerimi vurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “7 yıl önce çukur eylemleri ile Mardin’in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin’e bu yıkımı yaşatanların derdi asla sizler değilsiniz. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem Kürt’üz dediler hem Kürt kardeşlerimi vurdular, çukurlara gömdüler. Bütün mabetlere varıncaya kadar yıktılar.”
Politika 17.12.2022, 14:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “7 yıl önce çukur eylemleri ile Mardin’in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin’e bu yıkımı yaşatanların derdi asla sizler değilsiniz. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem Kürt’üz dediler hem Kürt kardeşlerimi vurdular, çukurlara gömdüler. Bütün mabetlere varıncaya kadar yıktılar.”