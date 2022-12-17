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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “6’lı masa ve ortakları birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına yürekleri yetiyorsa çıkıp adaylarını göstersinler. Çamura yatmadan bizim adayımız şudur deme cesaretini göstersinler.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “6’lı masa ve ortakları birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına yürekleri yetiyorsa çıkıp adaylarını göstersinler. Çamura yatmadan bizim adayımız şudur deme cesaretini göstersinler.”
Politika 17.12.2022, 14:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “6’lı masa ve ortakları birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına yürekleri yetiyorsa çıkıp adaylarını göstersinler. Çamura yatmadan bizim adayımız şudur deme cesaretini göstersinler.”