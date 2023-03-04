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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6’lı masa ile ilgili gelişmeleri "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim" diye değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6’lı masa ile ilgili gelişmeleri "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim" diye değerlendirdi.

Politika 04.03.2023, 16:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6’lı masa ile ilgili gelişmeleri "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim" diye değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6’lı masa ile ilgili gelişmeleri "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim" diye değerlendirdi.

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