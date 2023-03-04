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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta: "Mutabakatta karar alma konusunda son toplantıda yapılan hata düzeltilirse kapı açık. Kararlar mutabakatla açıklanacak."
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.
İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğlu, Meral Akşener’in 6 Mart’taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6’lı masa ile ilgili gelişmeleri "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim" diye değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6’lı masa ile ilgili gelişmeleri "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim" diye değerlendirdi.
Politika 04.03.2023, 16:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6’lı masa ile ilgili gelişmeleri "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim" diye değerlendirdi.