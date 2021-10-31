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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “3 milyon 600 bini Suriye’deki savaştan kaçan olmak üzere 5 milyona yakın yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Afganistan kaynaklı göçü en fazla hisseden ülkelerden biriyiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “3 milyon 600 bini Suriye’deki savaştan kaçan olmak üzere 5 milyona yakın yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Afganistan kaynaklı göçü en fazla hisseden ülkelerden biriyiz” dedi.
Politika 31.10.2021, 20:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “3 milyon 600 bini Suriye’deki savaştan kaçan olmak üzere 5 milyona yakın yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Afganistan kaynaklı göçü en fazla hisseden ülkelerden biriyiz” dedi.