Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “3 milyon 600 bini Suriye’deki savaştan kaçan olmak üzere 5 milyona yakın yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Afganistan kaynaklı göçü en fazla hisseden ülkelerden biriyiz” dedi.