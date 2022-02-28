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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye bölgesinde barışı, huzuru, esenliği isteyen bir ülkedir. Bu tavrımızı Irak, Suriye, Kafkaslar, Karadeniz, Akdeniz’den Balkanlara kadar her hadisede gösterdik. Karadeniz’in kuzeyindeki krizde de her ikisini dost olarak gördü
Erdoğan: “ TSK artık darbeyle, cuntayla, bildiriyle değil, sınırlarımızı korumadaki güçlü duruşuyla gündem olmaktadır.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır. Darbe şakşakçılarının desteği ile ortaya çıkan 28 Şubat vakası tüm benzer olaylar gibi zaman içinde milli irade tarafından elbette tasfiye edilmiştir.”
Politika 28.02.2022, 19:57 28.02.2022, 20:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır. Darbe şakşakçılarının desteği ile ortaya çıkan 28 Şubat vakası tüm benzer olaylar gibi zaman içinde milli irade tarafından elbette tasfiye edilmiştir.”