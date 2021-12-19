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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmasında, “Son 8 yıldır yaşadığımız mücadelelerde ekonomi hep vardı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmasında, “Son 8 yıldır yaşadığımız mücadelelerde ekonomi hep vardı” dedi.
Politika 19.12.2021, 21:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmasında, “Son 8 yıldır yaşadığımız mücadelelerde ekonomi hep vardı” dedi.