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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. Yeditepe Bienali’nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe’de 2. Yeditepe Bienali’nde, “Her türlü sapkınlığı, marjinalliği, sanat adı altında normalleştirmeye çalışan sinsi saldırıya karşı kendi imkanlarımızı daha güçlü şekilde devreye almamız şarttır” dedi.

Politika 07.01.2022, 16:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. Yeditepe Bienali’nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe’de 2. Yeditepe Bienali’nde, “Her türlü sapkınlığı, marjinalliği, sanat adı altında normalleştirmeye çalışan sinsi saldırıya karşı kendi imkanlarımızı daha güçlü şekilde devreye almamız şarttır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliği ile düzenlenen Yeditepe Bienali ikinci kez sanatseverlerle buluştu. Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe’de “Çerçeve İçi Çerçeve Dışı” temasıyla başlayan 2. Yeditepe Bienali, 07 Mart 2022 tarihine kadar Nuruosmaniye Camii Mahzen, Fatih Cam Küp Galeri ve Yedikule Hisarı’nda devam edecek. Süleymaniye Camii’nde düzenlenen 2. Yeditepe Bienali açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda davetli katıldı.

“Yeditepe Bienali sadece etkinlik alanlarıyla bile şehrimizin göz alıcı zenginliğini göstermeye yeterlidir”

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sözlük anlamı yılaşırı olan Bienalin, Yeditepe ismiyle klasik ve Türk İslam sanatlarının seçkin örnekleriyle İstanbul’da gerçekleştirilmesini önemli görüyorum. Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe’de başlayan, Nuruosmaniye Camii Mahzen, Fatih Cam Küp Galeri ve Yedikule Hisarı’nda sürecek Yeditepe Bienali sadece etkinlik alanlarıyla bile şehrimizin göz alıcı zenginliğini göstermeye yeterlidir. Burada farklı meşreplere mensup sanatçıların eserlerinin bir arada sunulması, esasında her türlü ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi reddeden bir medeniyet iklimine sahip olduğumuzu işaret ediyor. Bienal kapsamında sergilenecek Kültür sanat ürünlerimizin yaydığı zenginlik, derinlik ve özgünlük içeriği ve kapsamı bakımından gerçekten eşi ve benzeri olmayan bir şölendir. Nesilden nesile aktardığımız, yaşattığımız ve kendi ruh dünyamızın renklerine boyadığımız sanatların bu tür faaliyetlerle uluslararası düzeyde daha çok gündeme geleceğine inanıyorum” dedi.

“Marjinalliği sanat adı altında normalleştirmeye çalışan sinsi saldırıya karşı, kendi imkanlarımızı daha güçlü şekilde devreye almalıyız”

“Bize düşen görev medeniyet görevlerimizin tüm unsurları gibi kültür ve sanat hazinelerimizi ve onları üreten iklimleri de nerede kaybettiysek orada aramaktır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendi coğrafyamızda, kendi kalbimizde, kendi zihnimizde kaybettiğimiz değerleri başka yerlerde ararsak vaktimizi heba etmiş oluruz. İnsanın esfel-i safilin tarafını öne çıkaran mesajların elbette bir amacı var. Bu amacı masum ve hayırlı olmadığı açıktır. Her türlü sapkınlığı, her türlü ahlaksızlığı, her türlü marjinalliği sanat adı altında normalleştirme, hayatımızın tabi bir parçası haline getirme gayreti haline getirmeye çalışan bu sinsi saldırıya karşı kendi imkanlarımızı daha güçlü şekilde devreye almamız şarttır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devamla, “Yeditepe Bienali başta olmak üzere etkinlikleri takdire şayan girişimler olarak değerlendiriyorum. Ülkemizde icra eden faaliyetlerinin çoğunun böyle anlam taşımaması bizi asli sorumluluklarımızdan alıkoyamaz. Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri sürdürmeliyiz. Batıda "art" kelimesiyle karşılanan sanat kavramı, Latince "düzenlemek" kökünden gelirken, Arapça aslında "yapmak, etmek" kökünden türemiştir. Düzenlemek var olan bir şeyi yeniden oluşturmayı ifade ederken, yapmak daha kapsayıcı ve ulvi bir eyleme atıfta bulunmaktadır. Bizim inancımızda insan, rabbinin eseridir. Sanat, Allah’ı aramakmış der üstat. Burayı yakalamak çok önemli. Buraya bir yabancı gelip "İslam nedir" diye sorduğunda kendisine işaret edeceğimiz somut örnek Süleymaniye Camii olacaktır, Sultanahmet Camii olacaktır. Aynı şekilde sizin sanatınızın özgün eserleri nedir diye soruya muhatap kaldığımızda da Yeditepe Bienali’nde sergilenen eserler olacaktır. Bizim medeniyetimizdeki iyilik ve güzellik anlayışının kaynağı hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim ve Peygamber efendimizdir. Güneşin tüm evreni ışıttığı ve ısıttığı gibi bu temel kaynaklar da bize sanatımızda yol göstermektedir. Bu kaynaklara ne kadar yaklaşırsak sanat eyleminde de başarılı oluruz. Bilginin ve sezginin sınırlarını doğru tayin ettiğimizde sanatımızın önündeki ufkun sonsuzunu daha iyi kavrayabiliriz. Batının adına yaratıcılık dediği ama aslında mevcudu düzenlemekten ibaret olan sanat anlayışı ile insanın yapabileceklerinin sınırını beşeri sınırın ötesine taşıyabilecek sanat anlayışını işin erbabına bırakıyoruz. Biz kendi medeniyetimizi kendi kültür sanatımıza sahih çıkarak bunları daha ileri taşımak için üzerimize düşenleri samimiyetle yerine getirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Beykoz’a hayvan barınağına gideceğini belirterek, "Hayvanlarla ilgili bir rehabilitasyon merkezini gezmeye, göremeye gideceğim. Ondan sonra AK Parti belediyeleri olarak bu işi yaygınlaştıralım istiyorum" dedi

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