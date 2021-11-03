Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "19 yıl içerisinde hamdolsun milletimizin teveccühü ile bugünlere geldik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan ülkemize hizmet yolunda sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz var. Ülkemizin dört bir yanını biz alt yapı üst yapı hizmetleri ile donattık. Bu hizmet yarışımız hep devam ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik"