Cumhurbaşkanı'ndan Boğaziçi açıklaması: İşin başını muhalefet çekiyor

“Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları, oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun bir defa oradaki öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok” diyen Erdoğan, “Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor” dedi.

“HDP’nin, Kadıköy’de yapmış olduğu çağrı ve orada yapmış olduğu gösteriler bunun çok açık ve net ifadesidir” diyen Erdoğan devamında, ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da, “Bu işte üstlendiği görev ortadadır” diyerek hedef gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili yapılan eleştirilere de tepki gösteren Erdoğan, ” Bazı televizyon kanalları çıkıp sürekli istifa etmelidir diyor, yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler” diye konuştu.

ABD ve Avrupa Birliği’nden protestolara ilişkin gelen eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, “Biz huzurluyuz, biz rahatız. Ama bizim de huzurumuzu kaçırmanın gayreti içindeler. Ana muhalefet bunun içinde. HDP bunun içinde ne yazık ki İP de bunun içinde” ifadelerini kullandı.

“Bunlar şu anda bunu karıştırmanın gayreti içindeler. Bu işi başaramayacaklar bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler” diyen Erdoğan devamında da, “Bunların çoğu mikser ya bizim mikserlerle işimiz yok. Oradaki yavruları teröre peşkeş çekmeyecekler” dedi.