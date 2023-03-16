Cumhurbaşkanı Mirziyovev:" Teşkilatımız kapsamında afetlere karşı bir mekanizmanın kurulması bizim için önemli"

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Mirziyovev, " Özbekistan halkı dostlarımızın başına gelen böyle kara günlerde ’Türkiye biz senin yanındayız’ diyerek yardıma koştu" dedi.