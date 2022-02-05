Cumhurbaşkanı Kararnamesi Resmi Gazete’de

Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim ve Savcılar Kurulu ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesine bin 110 yeni kadro ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim ve Savcılar Kurulu ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesine bin 110 kişilik yeni kadro ihdas edildi.

Kurum ve kuruluşlara ihdas edilen kadro sayıları şöyle:

Adalet Bakanlığı’na 432, Ticaret Bakanlığı’na 500, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 50, Türkiye Adalet Akademisi’ne 6, Hakim ve Savcılar Kurulu’na 83 ve Orman Genel Müdürlüğü’ne 39 yeni kadro ihdas edildi.