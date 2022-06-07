Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre Konya’daki Çamlık Mağaralarının bulunduğu bölge milli park olarak belirlenirken Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın sınırları değiştirildi.

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın sınırları değiştirildi. Ayrıca Konya’nın Derebucak ilçesi sınırları içinde bulunan Çamlık Mağaraları’nın olduğu bölgesi ise "Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı" olarak belirlendi. Kararda milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.