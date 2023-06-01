Cumhurbaşkanı ikinci tur kesin seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ikinci tur kesin seçim sonuçları, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yayımlanan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise 25 milyon 504 bin 724 oy aldı. 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 84.15 oldu ve 54 milyon 23 bin 601 vatandaş oy kullandı. Kullanılan oyların 684 bin 288’i geçersiz sayıldı.

28 Mayıs’ta yapılan yurt içi oylamada 52 milyon 93 bin 375 seçmenin oy kullandığı ve oy kullanma oranının yüzde 85.72 olarak gerçekleştiği görüldü. Yurt dışında yapılan oylamada ise 1 milyon 930 bin 226 seçmenin oy kullandığı ve toplam katılım oranının yüzde 56.34 olduğu görüldü.