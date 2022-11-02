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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Yılbaşından sonra biz nasıl faizi indiriyorsak dünyada da faizi indirdiklerini göreceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Yılbaşından sonra biz nasıl faizi indiriyorsak dünyada da faizi indirdiklerini göreceksiniz"

Politika 02.11.2022, 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Yılbaşından sonra biz nasıl faizi indiriyorsak dünyada da faizi indirdiklerini göreceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Yılbaşından sonra biz nasıl faizi indiriyorsak dünyada da faizi indirdiklerini göreceksiniz"

-" Bugün saat 12’den itibaren tahıl sevkiyatı eskiden olduğu gibi devam edecek"

- "Koop Bakkal Projesi’yle temel tüketim maddelerini bakkal formatındaki satış yerlerinde ulaştırmayı hedefliyoruz"

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