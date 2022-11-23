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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Uçaklarla, toplarla, SİHA’ larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay’dan Hakkari’ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapata kara
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Uçaklarla, toplarla, SİHA’ larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay’dan Hakkari’ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapata kararlığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür. "
Politika 23.11.2022, 12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Uçaklarla, toplarla, SİHA’ larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay’dan Hakkari’ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapata kararlığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür. "