Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Uçaklarla, toplarla, SİHA’ larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay’dan Hakkari’ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapata kara

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Uçaklarla, toplarla, SİHA’ larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay’dan Hakkari’ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapata kararlığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür. "