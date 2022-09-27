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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Türkiye Aile Destek Programı’nda destek tutarımızı 850 TL-Bin 250 TL’ye yükseltiyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan:""Terör yuvaları başlarına yıkıldıkça terör örgütü mensupları kimi ülkelerde alenen kendilerine kamplar kuruyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:""Terör yuvaları başlarına yıkıldıkça terör örgütü mensupları kimi ülkelerde alenen kendilerine kamplar kuruyor."
Politika 27.09.2022, 12:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan:""Terör yuvaları başlarına yıkıldıkça terör örgütü mensupları kimi ülkelerde alenen kendilerine kamplar kuruyor."