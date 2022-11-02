Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sayın Putin’le bir de Sinop Nükleer Santralini konuştum. Biz 2024’ün başı veya 2023’ün sonunda bir üniteyi açacağız. Onun dışında 3 ünite daha var. O 3 üniteyi de ardı ardına belli aralıklarla açacağız. Sinop’ta yeni b

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sayın Putin’le bir de Sinop Nükleer Santralini konuştum. Biz 2024’ün başı veya 2023’ün sonunda bir üniteyi açacağız. Onun dışında 3 ünite daha var. O 3 üniteyi de ardı ardına belli aralıklarla açacağız. Sinop’ta yeni bir dörtlü üniteyi inşa edeceğiz"

-" İlham Aliyev iki araç istedi. Bugün telefonla görüştük.Bir tanesini makamda kullanacağım, bir tanesini de dedi daireye dedi "

- (Togg)"1300 kişinin ortaya çıkardığı bu eseri hala görmüyorsun"

- "Dün aradım, bugün 12’de tahıl koridorunu açtılar. Bunun adı lider diplomasisi"

- "Şu ana kadar ne Sayın Putin’den ne Sayın Zelenskiy’den olumsuz bir yaklaşım almadım"