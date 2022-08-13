Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış töreninde ’altılı masa’ya pankartlı gönderme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’da düzenleyeceği toplu açılış töreninde, ’altılı masa’ pankartları dikkat çekti.

Pankartlarda, "6’lı masa menüsü; yalan çorbası, koltuk kebabı, kandil dolması, SELO kahvaltısı, Washington portakal”, "Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, ağzınızda kuş tutsanız size oy yok 6’lı masa" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görmek için meydana gelen Kadriye Dağlamaz, "Çorumumuza Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan geliyor. Herkesi coşkuyla karşılıyoruz. Reisimiz başımızdan gitme dik dur. Arkanızdayız" dedi.

Bazı vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gurur duyduklarını ifade ederek her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.