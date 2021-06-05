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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Esenler teknoloji üssü oluyor

Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımladığı kararla kuruldu. Esenler’i bir ’teknoloji üssü’ ve bilişim şehri haline getirecek olan bu bölgede, Türkiye’nin ilk akıllı şehir uygulamaları hayata geçecek.

Politika 05.06.2021, 12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Esenler teknoloji üssü oluyor

Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımladığı kararla kuruldu. Esenler’i bir ’teknoloji üssü’ ve bilişim şehri haline getirecek olan bu bölgede, Türkiye’nin ilk akıllı şehir uygulamaları hayata geçecek.

Esenler’de, akıllı şehir teknolojileri için Ar-Ge çalışmalarını yürütecek ve diğer akıllı şehir uygulamalarını da destekleyecek güney ve kuzey rezerv alanlarda Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yeni yaşam kentini teknoloji şehri haline gelecek.

Esenler’in talihini değiştirecek

Türkiye’nin bilişim şehri Esenler’in güney ve kuzey rezerv alanlarında kurulacak olan Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas TGB, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yerli ve milli teknoloji üretiminde de önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Türkiye’nin ilk akıllı şehir uygulama test merkezi burada hayata geçecek. Kurulacak teknoloji geliştirme bölgesi, Esenler’i, üniversite-sanayi iş birliğini geliştiren, nitelikli işgücü ve sanayi potansiyellerini ileri teknoloji ile kullanabilen, yüksek katma değere sahip ürünler elde edebilen bir kent konumuna taşıyacak ve kentin, bölgenin ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için önemli bir adım olacak. Kısacası Cumhurbaşkanımızın onayı ile resmiyet kazanan bu dev proje ile Esenler teknoloji üssü olacak. Böylece Esenler’in tarihi ve talihi değişecek" dedi.
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