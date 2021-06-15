Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı

Toplantı öncesi "gündeme getireceğim" diyen Erdoğan'a görüşmenin sonra ermesinin ardından bu konu soruldu. Erdoğan'ın "Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi" cevabı şaşırttı.

ABD Başkanı Biden’ın 24 Nisan’da, 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendirmesi Türkiye tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Erdoğan, bu kararın ardından Nisan ayında yaptığı açıklamada Biden’ı eleştirerek “ABD Başkanı Biden, bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca “Biden ile Haziran ayında kararlaştırdığımız görüşmede bu konuları yüz yüze değerlendirerek yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyorum” ifadesini kullanmıştı.

“GÜNDEME GETİRECEĞİZ” DEMİŞTİ

Erdoğan Biden’la yapacağı toplantıdan bir gün önce de konuyla ilgili, “24 Nisan, bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabii ki beklemezdik ama bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür ve bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabii doğru bulmamız mümkün değil. Zira Türkiye rastgele bir ülke değil. Türkiye, Amerika ile NATO’da müttefik bir ülke. İki müttefik ve bu iki müttefikin kalkıp da bu konuda NATO’yla yakından uzaktan alakası olmayan Ermeniler konusunda böyle bir yaklaşımın içerisine girilmesi bizi rahatsız etmiştir, üzmüştür. Tabii bunu hatırlatmadan geçmek mümkün değildir” dedi.

Göreve geldiği Ocak ayından beri kendisini geç tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeyen ABD Başkanı Joe Biden ile Erdoğan arasında beklenen toplantı bugün gerçekleştirildi.Biden: Erdoğan ile pozitif ve verimli bir toplantı yaptık

“HAMDOLSUN HİÇ GÜNDEME GELMEDİ”

Görüşmenin sona ermesinin ardından kameralara karşısına geçen Erdoğan’a 1915 olaylarıyla ilgili ABD’nin aldığı kararının ele alınıp alınmadığı da soruldu. Erdoğan bu soruya “Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi” cevabını verdi.