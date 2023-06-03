Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlamasıyla 101 pare top atışı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlaması dolayısıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine ait birliklerde ve görevdeki gemilerde 101 pare top atışı gerçekleştirildi.

28 Mayıs seçiminde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’te düzenlenen törende yemin ederek resmen görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı için yemin eden Erdoğan’ın onuruna Ankara, İstanbul, Malatya, Erzincan, İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Samsun illerinden ve Kocaeli Gölcük’te görev yapan Salihreis ve Antalya’da görev yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemilerinden 101 pare top atışı yapıldı.