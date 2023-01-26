Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bilecik programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilecik programı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir takım açılış ve ziyaretler yapmak için Cumhurbaşkanlığı döneminde ilk defa Bilecik’e gelecek. Erdoğan yarın Cuma namazı öncesi Söğüt’te olacak. Cuma namazını burada kılacak olan Erdoğan ardından Ertuğrul Gazi türbesini ziyaret edecek. Ardından Türkiye’nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği Gübretaş’a ait Söğüt’teki maden tesisi açarak, ilk külçe altını dökecek.

Toplu açılış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15:30’da Bilecik Cumhuriyet meydanından miting sonrası toplu açılış yapacak. Erdoğan miting sonrası son olarak Vezirhan’da AK Parti tarafından düzenlenen ’Gençlik Buluşması’na katıldıktan sonra şehirden ayrılacak.