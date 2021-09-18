Cumhurbaşkanı Erdoğan:“İhracatımız bu yıl 211 milyar dolarla rekor kırdı. Ülkemizin ihracattaki yükselişiyle mukayese edebilecek az ülke var. İhracatı geliştirme fonu ile açık finansman kaynağı oluşturulacak. İhracatçıların teminat sorunu ortadan kalkacak”