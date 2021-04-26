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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ankara’da pilotlar karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında kendisini karşılayan pilotların Dünya Pilotlar Gününü kutladı.

Politika 26.04.2021, 14:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ankara’da pilotlar karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında kendisini karşılayan pilotların Dünya Pilotlar Gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya dönüşü esnasında Ankara Esenboğa Havalimanı’nda pilotlar tarafından karşılandı. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte pilotları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilotların Dünya Pilotlar Gününü kutladıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
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