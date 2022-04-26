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YÖK Başkanı Erol Özvar: "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlı
Adalet Bakanı Bozdağ: "(Gezi Parkı davası kararı) Cumhurbaşkanımızı tehdit edenleri, ant içenleri kınıyorum."
Adalet Bakanı Bozdağ: "Ne ABD’nin ne de başka bir ülkenin Türkiye’nin yargılamasıyla ilgili söz söyleme hakkı yoktur."
MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Nisan’da teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Fırat Canlı şehit olmuştur."
Adalet Bakanı Bozdağ: "(Gezi Parkı davası kararı) Kimse kendini hakim veya mahkeme yerine koymamalıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Dünya genelinde 160 ülkeye 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım desteği sağladık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Dünya genelinde 160 ülkeye 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım desteği sağladık."
Politika 26.04.2022, 15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Dünya genelinde 160 ülkeye 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım desteği sağladık."