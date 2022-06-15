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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunanistan açıklaması: "Onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figuranlıktan öteye geçemeyeceklerdir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunanistan açıklaması: "Onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figuranlıktan öteye geçemeyeceklerdir"
Politika 15.06.2022, 12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunanistan açıklaması: "Onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figuranlıktan öteye geçemeyeceklerdir"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- "Tarihte hep olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız"
- "Sorun Yunanistan’ın bu oyunun farkında olmaması veya bu oyunun gönüllü figüranlığına soyunmasıdır"
- "Filim çekimleri boyunca en çok yorulan, yıpranan, hırpalanan hatta kolu kanadı kırılan figüranlardır. Sahnede onların ismi ve cismi asla gözükmez"
- "Şayet yanlışta ısrar ederse bundan sonra gelecek olan da