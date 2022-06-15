Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunanistan açıklaması: "Onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figuranlıktan öteye geçemeyeceklerdir"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- "Tarihte hep olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız"

- "Sorun Yunanistan’ın bu oyunun farkında olmaması veya bu oyunun gönüllü figüranlığına soyunmasıdır"

- "Filim çekimleri boyunca en çok yorulan, yıpranan, hırpalanan hatta kolu kanadı kırılan figüranlardır. Sahnede onların ismi ve cismi asla gözükmez"

- "Şayet yanlışta ısrar ederse bundan sonra gelecek olan da