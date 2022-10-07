- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazeteciye "bir gece ansızın gelebiliriz" yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirdiği basın toplantısında Yunan gazetecinin sorduğu “Bir gece ansızın gelebiliriz dediğinizde Yunanistan’a saldırabiliriz mi diyorsunuz?” sorusu üzerine, “Bu sadece Yunanistan için değil, bizi rahatsız eden bize saldıran ülkelere karşı bizim cevabımız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu bu şekilde anlamaları gerekir. Siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamışlardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan gazetecinin “Bir gece ansızın gelebiliriz dediğinizde Yunanistan’a saldırabiliriz mi diyorsunuz?” yönelik sorusuna, "“Bu sadece Yunanistan için değil, bizi rahatsız eden bize saldıran ülkelere karşı bizim cevabımız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu bu şekilde anlamaları gerekir. Siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamışlardır" şeklinde yanıt verdi.