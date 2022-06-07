banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yazar ve Şair Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazar ve Şair Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı paylaştı.

Politika 07.06.2022, 10:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yazar ve Şair Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazar ve Şair Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun.”

Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu