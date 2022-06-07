Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yazar ve Şair Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazar ve Şair Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun.”