banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tuzla’ya “Kampüs Tuzla” ödülü

İstanbul’da gençlere yönelik çalışmalarıyla gündeme gelen Tuzla Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde “Kampüs Tuzla” ödülüne layık görüldü. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Politika 17.11.2021, 10:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tuzla’ya “Kampüs Tuzla” ödülü

İstanbul’da gençlere yönelik çalışmalarıyla gündeme gelen Tuzla Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde “Kampüs Tuzla” ödülüne layık görüldü. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın 16-21 Kasım tarihleri arasında Ankara’da düzenlediği gençlere yönelik Tam Bana Göre Festivali’nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleşen festivale Türkiye’nin her tarafından birçok genç katıldı. Festival çerçevesinde AK Partili belediyeler arasında düzenlenen yarışmada da dereceye giren belediyeler açıklandı. Tuzla Belediyesi, “Kampüs Tuzla” projesiyle ödüle layık görüldü. Ödülü Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

“Gençlik eşittir gelecek”

“Kampüs Tuzla” projesini anlatan Başkan Yazıcı, önemli olanın geleceğin emanet edileceği gençleri yetiştirmek olduğunu söyleyerek, “Amacımız gençlik eşittir gelecek diye biz yıllardır söylüyoruz. 12-13 yıldır belediye başkanıyım. Tuzla’yı altın da kaplasak önemi yoktur. Mühim olan geleceği emanet edeceğimiz gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştirmek. Onların eğitim

hayatlarına ve eğitimleriyle beraber mesleki branşlarını gerçekleştirirken donanımlı bir birey olabilmeleri için spor, sanat ve bilin konusunda yetenekli olmalarını, kabiliyetlerini öne çıkarmaları gereken çalışmalar yaptık. Bu kapsamda da gençlik

kampımız, gerek Şelale Eğitim Kampımız içerisindeki onlarca projeyle beraber 6-7 tane gençlik merkezimiz, yine anne-çocuk eğitim merkezlerimiz ve bununla birlikte bizim bilgi evlerimize kattığımız değer gençliğe gerçekten kütüphanelerimizle birlikte

gençlerimizin daha donanımlı ve gelecekteki Tuzla’yı daha iyi bir noktaya getirecek, emanet edeceğimiz gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Her şeyden kısıp gençlere yatırım yapmak için uğraşıyoruz”

Yazıcı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Sadece okullarda verilen eğitim yeterli değil. Artık gelecek dünyası çok farklı kulvarlarda seyrediyor. Özellikle ekip ruhu oluşturabilmek ve iletişim kurabilmek, bütün batı ve modern veya gelişmiş ülkelerde de eğitimin temelini oluşturuyor. Dolayısıyla okul hayatının dışında ikinci ve üçüncü adresler oluşturabilmek ve birlikte beraber ekip ruhu oluşturabilmek. Gençler kendilerini bir mesleki branşın yanında müzikte, sanatta, sporda geliştiren başarılı bireyler olacaktır. Onların oluşturduğu toplumlar ve ülkeler de başarılı olacaktır. Dolayısıyla biz ilçemizin de geleceğini bu şekilde dizayn etmeye çalışıyoruz. Her şeyden kısıp gençlere yatırım yapmak için uğraşıyoruz. Yüzlerce yılı düşünüyorsak biz insan yetiştirmek zorunda olduğumuzu çok iyi biliyoruz.”

Tuzla Belediyesi’nin “Kampüs Tuzla” projesini tanıttığı stant, 21 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6